Phá đường dây làm văn bằng giả, thu giữ 283 con dấu giả

Ngày 8.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phát hiện đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ, tài liệu quy mô lớn trên địa bàn tỉnh; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hương (62 tuổi, ngụ P.Hà Huy Tập, TP.Vinh) và Trần Đăng Khương (35 tuổi, con trai của Hương) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Khám xét nhà ở của bà Hương, cơ quan chức năng thu giữ 283 con dấu giả của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, trường học (trong đó có cả con dấu giả của Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và công an một số huyện), 3 máy tính xách tay, 2 máy scan in màu, 1 máy photocopy…