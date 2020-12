Phá đường dây lô đề giao dịch liên tỉnh 500 triệu mỗi ngày

Ngày 13.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề, triệu tập và bắt giữ 25 nghi phạm.