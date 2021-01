Phá đường dây ma túy 'khủng', thu giữ 150 bánh heroin và 126 kg ma túy đá

Ngày 9.1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nghệ An cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, thu giữ 150 bánh heroin và 126 kg ma túy đá

Đường dây này do Lỳ A Pó (20 tuổi), Vừ A Thắng (19 tuổi), Giàng A Minh (21 tuổi) và Mùa A Vừ (32 tuổi, cùng ngụ bản Ka Hâu, xã Na Ư, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên) thực hiện, trong đó Lỳ A Pó được xác định là kẻ cầm đầu.

Sau nhiều ngày điều tra, công an phát hiện nhóm nghi phạm vận chuyển số lượng ma túy rất lớn bằng xe bán tải từ H.Kỳ Sơn (Nghệ An) theo QL7 về xuôi, nên bố trí lực lượng vây bắt. Khi xe đến H.Tương Dương (Nghệ An) thì bị lực lượng công an chặn lại.