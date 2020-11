Phá đường dây mua bán 4.000 viên thuốc lắc ngụy trang trong thực phẩm chức năng

3 nghi phạm trong đường dây thuốc lắc bị bắt giữ gồm Nguyễn Quang Thìn (31 tuổi, ngụ H.Đô Lương, Nghệ An), Nguyễn Văn Lộc (ngụ xã Duy Vinh, H.Duy Xuyên) và Ngô Văn Truyền (cung 38 tuổi, ngụ xã Quế Lâm, H.Nông Sơn, cùng Quảng Nam).

Trước đó, đầu tháng 10, các trinh sát Đội 1 Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP.Đà Nẵng phát hiện nghi can có biểu hiện liên kết với một số người tại Đà Nẵng để gầy dựng đường dây mua bán trái phép chất ma túy

Nghi can này hoạt động kín, tinh vi, mở rộng địa bàn hoạt động cả tỉnh Quảng Nam. Đầu tháng 11, Công an TP.Đà Nẵng xác lập chuyên án 555M để đấu tranh, nhanh chóng xác định nghi can là Nguyễn Quang Thìn.

Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp Công an TP.HCM và Long An xác định, ngày 7.11, Thìn chuẩn bị vận chuyển số lượng lớn ma túy về Đà Nẵng.

Ngày 8.11, ban chuyên án mật phục, đón đầu và theo dõi khi Thìn đi ô tô qua Trạm CSGT Hòa Phước (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về thuê nhà nghỉ trên đường Trung Nghĩa 8 (P.Hoà Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Tại đây, Lộc và Truyền cũng từ Quảng Nam ra thuê phòng chờ mua ma túy từ Thìn để mang về Quảng Nam tiêu thụ.

Ngày 9.11, sau khi hai bên giao dịch liền lên 2 ô tô rời nhà nghỉ. Một tổ công tác chặn bắt ô tô của Thìn tại ngã tư Nam Trân - Nguyễn Thái Bình (P.Hoà Minh), thu giữ 2.000 viên thuốc lắc. Ít phút sau, tại ngã tư Huỳnh Ngọc Huệ - Trần Xuân Lê (Q.Thanh Khê), ban chuyên án cũng chặn ô tô, bắt giữ Lộc và Truyền, thu thêm 2.000 viên thuốc lắc.