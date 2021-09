Phá đường dây nhập lậu thuốc điều trị Covid-19 từ Trung Quốc

Ngày 10.9, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM, Công an Q.8 triệt phá, thu giữ lô thuốc điều trị Covid-19 nhập lậu từ Trung Quốc (TQ).