Phá ‘mạng lưới’ bán lẻ ma túy ở TP.Lào Cai, bắt khẩn cấp 5 nghi phạm

Ngày 27.3, Công an TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xác nhận đã ra lệnh bắt khẩn cấp và đang tạm giữ hình sự đối với 5 nghi phạm để điều tra về “mạng lưới” bán lẻ ma túy cho người nghiện trên địa bàn TP.Lào Cai.

Đây là những đối tượng bị Công an TP.Lào Cai bắt giữ do có hành vi sử dụng, tàng trữ ma túy khi cơ quan công an lần lượt khám xét nhiều điểm ma túy lẻ sau một thời gian điều tra.

Trước đó, lúc 12 giờ 40 ngày 25.3, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Lào Cai bắt quả tang Nguyễn Duy Minh (37 tuổi, trú tại tổ 12, P.Kim Tân, TP.Lào Cai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Thị Kiều Oanh (27 tuổi, trú tại tổ 29 P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ gồm 20 viên ma túy hồng phiến.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Lào Cai đã ra lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Duy Minh tại số nhà 163, đường Lý Công Uẩn, P.Kim Tân. Tại đây, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng với 9 viên đạn, 200 triệu đồng, 10.818 USD, 1 két sắt.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Lào Cai tiếp tục khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Kiều Oanh tại số nhà 114, đường Sơn Đạo, P.Cốc Lếu, đã thu giữ 1 cân điện tử, 10 túi ni lông màu trắng và 1 chai nhựa là dụng cụ để sử dụng ma túy.

Lúc 16 giờ 30 cùng ngày, cảnh sát tiếp tục bắt quả tang Phạm Anh Vinh (33 tuổi, trú tại tổ 8 P.Xuân Tăng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gồm 1 túi ni lông màu trắng chứa ma túy đá và 4 viên nén và chất bột khô là ma túy hồng phiến, 1 túi ni lông màu trắng bên trong chứa ma túy đá. Sau khi khám xét nơi ở của Vinh ở tổ 8, P.Xuân Thăng, cảnh sát thu giữ 1 két sắt cùng nhiều tài liệu.

22 giờ cùng ngày, cảnh sát bắt giữ Phạm Thu Hiền (28 tuổi, trú tại P.Bắc Cường) và Bùi Viết Sơn (49 tuổi, trú tại P.Xuân Tăng, TP.Lào Cai) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 3 túi đựng ma túy đá, 3 điện thoại di động, 1 xe ô tô. Khi khám xét nơi ở của Sơn, cảnh sát thu giữ 1 túi ma túy đá cất giấu trên bàn thờ, 1 túi ni lông chứa ma túy hồng phiến, 2 cân điện tử, 85 túi ni lông cùng nhiều công cụ sử dụng trái phép chất ma túy và 7 triệu đồng.