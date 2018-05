Phá ổ bạc poker quy mô lớn

Ngày 22.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM cho biết Đội 5 (PC45) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) và Công an Q.3 (TP.HCM) triệt phá một ổ bạc núp bóng câu lạc bộ (CLB) Bridge & Poker do Đặng Văn Quý (45 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng đồng bọn tổ chức.