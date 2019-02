Phải lập cho được một kỳ tích 'Sông Lam ở Nghệ An'

Chiều 23.2, tại TX.Cửa Lò (Nghệ An), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Kỷ Hợi 2019, do tỉnh Nghệ An phối hợp với BIDV tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Kỷ Hợi 2019 - Ảnh: TTXVN Ảnh: TTXVN Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Kỷ Hợi 2019