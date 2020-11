Phải quyết liệt bài trừ tệ nạn ma túy

Phản hồi về loạt bài điều tra Ngang nhiên “chợ lẻ” ma túy vùng ven Sài Gòn mà Thanh Niên đăng tải, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt bài trừ tệ nạn này, đồng thời xử lý nghiêm những người có trách nhiệm liên quan.

Theo điều tra của Thanh Niên , hằng ngày một nhóm khoảng 8 - 10 người thay phiên nhau túc trực mua bán ma túy ở đoạn đường cả trăm mét trên QL22 (đoạn thuộc ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM), khung giờ hoạt động ì xèo nhất từ 13 - 18 giờ hằng ngày. “Chợ” ma túy này chỉ cách Bến xe An Sương khoảng 200 m, gần trạm xe buýt và cầu bộ hành... luôn tấp nập người qua lại. Kẻ bán ngang nhiên, người mua cũng công khai ghé vào bãi đất gần đó chích ma túy, kim tiêm vứt lăn lóc hàng trăm cái rất nguy hiểm…

Ngay sau khi Thanh Niên đăng loạt bài điều tra, ngày 17.11, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp Công an H.Hóc Môn và Công an Q.12 điều tra truy xét các đối tượng liên quan đến “chợ lẻ” ma túy này.

Hết sức bất thường

Nhiều bạn đọc (BĐ) cho rằng tội phạm ma túy diễn ra tấp nập như “chợ” mà địa phương không hề hay biết là điều hết sức bất thường. “Để xảy ra như vậy rõ ràng chúng ta có quyền nghi ngờ về trách nhiệm của các cơ quan liên quan”, BĐ C.Tran ý kiến. Đồng quan điểm, BĐ Nguyễn Phúc đặt câu hỏi: “Không biết các cơ quan chức năng địa phương đang ở đâu, có nghe có thấy có biết hay là không?”.

BĐ Thuy An đề nghị: “Cơ quan chức năng xử lý triệt để vấn đề này cũng như truy cứu trách nhiệm của các cá nhân tổ chức buông lỏng quản lý để dẫn đến tình trạng mua bán trái phép chất ma túy công khai trong thời gian dài như thế”. Trong khi đó, BĐ Lê ý kiến: “Rất đơn giản, chỗ nào có nạn buôn bán ma túy công khai, cứ kỷ luật, thậm chí cách chức người đứng đầu chính quyền địa phương là ổn ngay”.

Quyết liệt xóa sổ tệ nạn ma túy

Nhiều BĐ cho biết “xem thông tin phản ánh trên Thanh Niên mà nổi da gà” và đề nghị cơ quan chức năng cùng chung tay quyết liệt xóa bỏ tệ nạn này. “Cần lắm một xã hội đồng lòng dẹp vấn nạn ma túy”, BĐ Định Hiệp ý kiến. Tương tự, BĐ Nguyên Ý viết: “Tệ nạn ma túy ảnh hưởng cực kỳ lớn tới gia đình và xã hội, gây ra biết bao nhiêu hệ lụy với những câu chuyện mà không ai có thể ngờ đã xảy ra trong thực tế. Đề nghị các lực lượng chức năng phải phối hợp, quyết liệt xóa sổ tệ nạn này”.

“Đây là loại tội phạm nguy hiểm và liều lĩnh, nếu không xử lý dứt điểm thì cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy nhà nước cần có giải pháp đồng bộ từ khung hình phạt nghiêm, trang bị phòng hộ cho lực lượng thực thi về cả phương tiện và khung pháp lý, bảo hộ gia đình người tham gia chống tội phạm ma túy ... mới có thể có cơ sở để mạnh tay chấm dứt loại tội phạm này được”, BĐ Thu Thủy ý kiến.