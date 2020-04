Phẫn nộ với nhóm người trục lợi từ mua thiết bị chống dịch

Như Thanh Niên thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội (thuộc Sở Y tế Hà Nội) và một số đơn vị liên quan; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét và bắt tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 7 người để điều tra về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, các bị can trong vụ án đã có hành vi cấu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm Covid-19 , gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước.

"Ăn không chừa thứ gì"

Vụ việc khiến bạn đọc (BĐ) phẫn nộ, cho rằng những cá nhân trên đáng bị trừng trị nghiêm khắc trước pháp luật. Hành động của họ thật đáng hổ thẹn với biết bao cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ đang ngày đêm chống dịch; với những cụ già mang tiền tích cóp cả đời, những đứa trẻ đập heo đất tiết kiệm tiền ăn sáng… đem ủng hộ công tác phòng chống dịch.

“Họ đã ăn cắp một cách trắng trợn", BĐ Tâm Phạm bất bình. "Xã hội người thì góp từng đồng, từng cân gạo, người thì ăn uống kham khổ để sống qua ngày. Mỗi người một cách để cùng đất nước vượt qua đại dịch. Vậy mà những người này lại rình rình cướp tiền của xã hội. Những loại người này cần xử phạt thật nghiêm, có ăn có học, có hiểu biết mà lại làm điều bẩn thỉu trong lúc đất nước đang khốn khổ", BĐ Hà Nguyễn bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ Công Nguyễn ý kiến: "Đất nước thì đang khốn khổ chống dịch. Người dân thì nghèo khổ. Còn những người này thì lợi dụng để tham ô. Thật bất nhân".

"Những người này không xứng đáng làm cán bộ. Giữa lúc cả nước gồng mình chống dịch, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người thương binh, người có công với cách mạng dành tiền trợ cấp của nhà nước để ủng hộ công tác chống dịch. Những cụ già tuổi xưa nay hiếm dành số tiền tiết kiệm nhỏ nhoi để ủng hộ. Anh thanh niên nghèo chăn vịt ủng hộ khu cách ly cả nghìn quả trứng. Người nông dân mùa màng dù thất bát cũng dành mấy chục nghìn đồng ủng hộ, mong đất nước vượt qua dịch bệnh... Thế mà mấy người này lại làm trò phạm pháp như vậy. Đúng là ăn không chừa thứ gì", BĐ Nam Huy ý kiến.

Cần mở rộng điều tra ra các tỉnh thành khác

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội ngày 17.4, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết Bộ Công an đã triệu tập nhiều cán bộ của CDC Hà Nội trong việc mua sắm máy xét nghiệm . “Việc này cũng liên quan đến một số tỉnh, thành khác. Quan điểm của Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy và của ban chỉ đạo là các trường hợp vi phạm phải được điều tra xử lý và xử lý nghiêm, chứ chúng ta không nương nhẹ bất cứ trường hợp nào. Trong đối phó với dịch bệnh mà lại có hành vi như vậy là những tình tiết tăng nặng”, ông Chung nhấn mạnh.

Được biết, ngoài Hà Nội, một số địa phương khác cũng đã mua sắm thiết bị tương tự với mức giá rất cao, thậm chí cao gấp 3 - 4 lần so với giá thị trường. BĐ cho rằng Bộ Công an phải mở rộng điều tra ra các tỉnh thành khác để đưa hết những "con sâu" ra trừng trị trước pháp luật. "Bộ Công an cần điều tra ở tất cả các địa phương khác rồi “đốt lò” một thể. Thủ tướng đã nói ngay từ khi có dịch là sẽ xử lý nghiêm những ai lợi dụng dịch để trục lợi, thế mà họ vẫn dám làm, thật không coi phép nước ra gì", BĐ Ta Mac Van ý kiến.

"Mong Bộ Công an điều tra luôn các tỉnh thành khác, nếu có thì lôi hết những kẻ vô đạo đức, vô trách nhiệm với nghề nghiệp, vô lương tâm với đồng bào, vô cảm với dân tộc ra trừng trị. Thật buồn khi cả nước đang gồng mình chống dịch thì những kẻ cơ hội lại làm những việc táng tận lương tâm như thế này", BĐ Công Thế bức xúc.