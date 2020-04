Phẫn nộ với tài xế lùi xe cán chết bé trai rồi bế đi phi tang

Như Thanh Niên thông tin, ngày 25.4, nguồn tin từ UBND P.Quỳnh Phương (TX.Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết Công an TX.Hoàng Mai đã bắt giữ tài xế xe tải tên Vinh (34 tuổi, ngụ P.Quỳnh Phương) để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cháu bé tử vong. Trước đó, sáng 22.4, Vinh điều khiển xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông trên đường làng thuộc P.Quỳnh Xuân. Trong khi đang lùi, chiếc xe cán phải bé trai 20 tháng tuổi đứng chơi phía sau xe. Cháu bé bị bánh xe cán qua người nên tử vong tại chỗ. Sau khi phát hiện sự việc, tài xế này xuống xe, bế thi thể nạn nhân tới vị trí khác rồi giấu đi để phi tang. Sau đó, tài xế quay lại hiện trường, dùng cát lấp những vết máu và nhanh chóng lên xe rời đi. Một lúc sau, không thấy con nên cả gia đình đi tìm và phát hiện bé trai đã tử vong. Toàn bộ diễn biến sự việc này được camera an ninh của nhà dân ghi lại . Trích xuất hình ảnh từ camera, cơ quan công an xác định được tài xế gây tai nạn và tiến hành bắt giữ để điều tra.