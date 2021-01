Phan Thiết: Ngăn chặn vụ xô xát tranh giành đất ở P.Mũi Né

Ngày 19.1, thượng tá Trịnh Đức Hải, Phó trưởng công an TP.Phan Thiết ( Bình Thuận ), cho biết công an thành phố vừa ngăn chặn kịp thời vụ xô xát tranh giành lô đất mà cả 2 đều không chứng minh được chủ quyền. Theo thông tin ban đầu, ngày 17.1, bà T.Q.T (chủ một khách sạn ở KP.Long Sơn, P.Mũi Né, TP.Phan Thiết) lấy lý do đã mua lại khu đất (rộng khoảng 4 ha) của người dân, nhưng hiện bị các hộ khác lấn chiếm đang trồng điều và bao giữ nên mang vật liệu đến để xây dựng nhà tạm.