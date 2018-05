Phân tích thực chất cơ cấu tăng trưởng

Đó là phát biểu của thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Cục phó Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (V28) Bộ Công an, tại Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức vào sáng 22.5.