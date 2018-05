Bị đuổi việc, nhân viên vào phòng đâm chết giám đốc đang ngủ

Vụ án mạng xảy ra khoảng 7 giờ 50 ngày 15.5 tại văn phòng Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh (số 581 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng).

Theo lời của vợ nạn nhân, ông Hà đang ngủ tại văn phòng công ty thì Đỗ Quốc Cường (26 tuổi, trú tại phường Đồng Hoà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) bất ngờ xuất hiện, rồi rút dao lao vào phòng ông Hà. Vợ ông Hà cùng 1 nhân viên khác ra sức can ngăn nhưng Cường vẫn kịp ra tay đâm 3 nhát dao khiến ông Hà thiệt mạng. Sau khi gây án, Cường đã bỏ trốn.

Trước khi gây ra vụ án mạng trên, Đỗ Quốc Cường là lái xe của Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh, nhưng đã bị ông Hà cho nghỉ việc.

Phòng cảnh sát hình sự , Công an thành phố Hải Phòng đang phối hợp với Công an quận Hải An điều tra, truy bắt đối tượng này.