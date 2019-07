Cho bạn mượn tài khoản ngân hàng để rút tiền, bị lừa mất 200 triệu đồng

Ngày 24.7, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tuấn (20 tuổi, ngụ huyện Hải Lăng, Quảng Trị) để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an huyện Nghi Lộc, vừa qua, đơn vị này đã nhận được đơn thư trình báo của chị Nguyễn Thị Th. (32 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An), về việc chị này cho một người bạn nhờ tài khoản ngân hàng của mình để nhận 1,6 triệu đồng từ nước ngoài chuyển về mua hàng qua mạng. Chị Th. đồng ý và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của người khách đang ở nước ngoài mua hàng cần chuyển tiền vào và chiều cùng ngày thì phát hiện số tiền 200 triệu đồng trong tài khoản của chị biến mất.

Sau hơn 4 tháng điều tra, Công an huyện Nghi Lộc đã phát hiện Nguyễn Minh Tuấn là nghi phạm đã thực hiện vụ lừa đảo này và tiến hành bắt giữ Tuấn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, cuối 2018 Tuấn tạo nhiều trang web giả có giao diện giống trang web của các ngân hàng tại Việt Nam và các công ty kinh doanh dịch vụ chuyển tiền quốc tế rồi gửi quảng cáo đến nhiều người bán hàng qua mạng. Để chiếm đoạt được mật khẩu tài khoản ngân hàng, Tuấn đóng giả nhân viên ngân hàng gọi điện hướng dẫn họ cách sử dụng, nhập thông tin vào các trang web giả này.

Biết chị Lô Thị T. ở Nghệ An đang bán thuốc cai thuốc lá qua mạng, Tuấn tự giới thiệu là sinh viên đang du học ở nước ngoài và đặt mua chị T. 5 hộp thuốc với giá 1,6 triệu đồng và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Chị T. làm theo hướng dẫn của Tuấn để nhận tiền thì bị Tuấn chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Tuy nhiên, khi biết trong tài khoản của chị T. không có tiền, Tuấn gọi điện thông báo là anh ta không thể chuyển được tiền cho chị vì tài khoản báo là "không thể giao dịch" và đề nghị chị T. mượn tài khoản của người khác để Tuấn chuyển lại.

Tin lời Tuấn, chị T. đã mượn tài khoản ngân hàng của bạn là chị Th. để nhận tiền. Khi chị Th. làm theo hướng dẫn của Tuấn thì bị chiếm tài khoản và rút mất 200 triệu đồng.

Qua lời khai của Tuấn và điều tra ban đầu, Công an huyện Nghi Lộc xác định Tuấn đã thực hiện thành công 5 vụ lừa đảo bằng hình thức và thủ đoạn trên, chiếm đoạt 370 triệu đồng của 5 nạn nhân. Theo Công an huyện Nghi Lộc thì đây là thủ đoạn mới mà các tội phạm công nghệ cao sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên cảnh báo người dân đề cao cảnh giác.

Công an huyện Nghi Lộc cũng thông báo, ai là nạn nhân của Tuấn, liên hệ với đơn vị này để được giải quyết quyền lợi.