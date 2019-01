Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết, hiếp bé gái 12 tuổi

Sáng 13.1, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Văn Cao (46 tuổi, trú tại thôn Na Xá, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) về tội Giết người, hiếp dâm