Khởi tố vụ án trộm hơn một trăm tấn chó ở Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can, và quyết định truy nã 1 nghi phạm khác trong đường dây trộm hơn 100 tấn chó mà Công an tỉnh này vừa triệt xóa.