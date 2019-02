Người đàn ông đơn thân bị siết cổ cướp tài sản ngày giáp tết

Sáng 1.2, thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết đơn vị đã huy động lực lượng để phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ giết người , cướp tài sản.

Theo thượng tá Minh, khoảng 8 giờ ngày 31.1, một người họ hàng đến nhà ông Lang Xuân Hàm (58 tuổi, ngụ tại thôn Xuân Hội, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) chơi thì phát hiện cửa nhà mở, nhưng gọi mãi không thấy ông Hàm đâu, khi vào trong thì hốt hoảng phát hiện ông Hàm nằm chết giữa nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hậu Lộc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân. Khi lực lượng công an tiếp cận hiện trường, trên cổ nạn nhân có vết hằn, cạnh thi thể có một đoạn dây; trong nhà nhiều đồ đạc bị xáo trộn, dấu hiệu của cướp tài sản