Tạm giữ 9 đối tượng trong vụ hỗn chiến khiến 1 người chết

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 10.10, do có mâu thuẫn từ trước với nhóm đối tượng khác cùng huyện Thủy Nguyên, nên nhóm của Hoàng Huy Hợp (30 tuổi, trú ở xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên) gồm 5 người cùng đến khu vực tỉnh lộ 359, gần siêu thị Lan Chi Mart, thuộc thôn 3, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên để giải quyết. Tại đây, 2 bên xảy ra hỗn chiến bằng dao, kiếm.

Hậu quả, Hoàng Huy Hợp bị đâm, gây thương tích nặng. Nạn nhân sau được đưa đi bệnh viện cấp cứu song đã tử vong do mất máu cấp.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên vào cuộc điều tra vụ việc. Cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn tới hỗn chiến nêu trên là do mâu thuẫn trong làm ăn. Hai nhóm đã huy động gần 30 người, hẹn nhau để giải quyết. Trong lúc hỗn chiến Hoàng Huy Hợp bị Nguyễn Xuân Trường (20 tuổi, ở xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên) chém dẫn đến tử vong.

Hiện cơ quan công an vẫn tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại có liên quan đến vụ án.