Thanh niên “ngáo đá” ở Nghệ An tấn công công an khi bị vây bắt

Chiều 5.5, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Cường (31 tuổi, ngụ xóm Xuân Tân, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, Cường có biểu hiện “ngáo đá ”, đập phá đồ đạc trong nhà, sau đó cầm dao, kiếm truy đuổi, đòi giết bố mẹ, người thân trong gia đình.

Lo sợ Cường gây án, người thân của Cường gọi điện cầu cứu công an. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc cử lực lượng đến để can thiệp, xử lý vụ việc.

Khi lực lượng công an có mặt, nam thanh niên này đứng trong nhà, hai tay cầm dao và kiếm với thái độ hung hăng, thách thức, đe dọa. Lực lượng công an đứng bên ngoài vận động, thuyết phục Cường bỏ dao, kiếm xuống, nhưng nam thanh niên này không chấp hành.

Xác định nếu không bắt giữ được Cường sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người thân trong gia đình của nam thanh niên này, nên lực lượng công an đã áp sát, khống chế Cường để bắt giữ Cường.

Trong quá trình vật lộn, Cường dùng dao và kiếm chống cự quyết liệt, khiến 3 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương nhẹ ở vùng mặt, tay, chân. Sau đó, nam thanh niên này bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở.

Cơ quan công an cũng cho biết, Nguyễn Đình Cường bị nghiện ma túy đã nhiều năm và đã 3 lần đi cai nguyện tự nguyện nhưng vẫn tái nghiện.