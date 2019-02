Trai làng 'hỗn chiến' trong lúc ăn sáng, 3 người bị thương

Ngày 11.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, quê ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội danh giết người.