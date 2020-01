Phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin thất thiệt về virus corona trên Facebook

Chiều 30.1, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác minh làm rõ, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với một chủ tài khoản Facebook vì tung tin thất thiệt về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona tại Huế.

Theo đó, ngày 30.1, Phòng PA03 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì phối hợp Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tỉnh Thừa Thiên - Huế, mời chủ tài khoản Facebook Nhàn Lê là bà Hà Thị Lê Nhàn (trú tại phường An Tây, thành phố Huế) đến cơ quan công an làm việc về việc chủ tài khoản Facebook này đã tung tin sai sự thật về dịch bệnh do virus corona, gây hoang mang dư luận tại Thừa Thiên - Huế.