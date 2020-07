Phát hiện 11 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép, trốn tại TP.HCM

Ngày 30.7, Công an P.Phú Thạnh (Q.Tân Phú, TP.HCM) đã có báo cáo gửi UBND P.Phú Thạnh về việc phát hiện 11 người Trung Quốc nghi vấn nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Theo báo cáo Công an P.Phú Thạnh, lúc 0 giờ 30 ngày 30.7, Tổ tuần tra Công an P.Phú Thạnh tuần tra theo kế hoạch. Khi đến hẻm 539 Lũy Bán Bích, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú thì phát hiện có 19 người có biểu hiện nghi vấn nên tiến lại gần kiểm tra hành chính.

Phát hiện tổ tuần tra, nhóm 19 người này bỏ chạy tán loạn để thoát thân. Tổ tuần tra công an đã bắt gữ được 9 người; 10 người còn lại bỏ chạy ra hướng đường Lũy Bán Bích. Sau đó Công an P.Phú Thạnh, phối hợp với Tổ tuần tra 363 Công an Q.Tân Phú tiếp tục tìm kiếm và bắt giữ thêm 2 người.

Qua làm việc ban đầu, 11 người này có quốc tịch Trung Quốc , trong đó có 2 người có hộ chiếu, 9 người còn lại không có hộ chiếu. Nhóm người này đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an P.Phú Thạnh đã phối hợp với Công an Q.Tân Phú lập hồ sơ đưa 11 người Trung Quốc này đi cách ly theo quy định để phòng chống dịch bệnh Covid-19