Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép Việt Nam bằng đường biển

Khoảng 6 giờ ngày 26.1, trong lúc tuần tra trên vùng biển An Thới, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (TP.Phú Quốc) bắt giữ tàu VL15169 do ông N.N.N (52 tuổi, ngụ Cà Mau) làm thuyền trưởng; trên tàu chở 5 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, gồm: N.V.T (45 tuổi, ngụ An Giang), Đ.V.T (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Đ.N.K (30 tuổi, ngụ Cà Mau), N.H.D (56 tuổi) và N.V.T (41 tuổi, cùng ngụ An Giang).