Phát hiện đối tượng trốn truy nã trong khu cách ly ở Quảng Ninh

Ngày 14.11, thông tin từ Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Lý Thị Sửu (47 tuổi, trú tại xã Mỹ Bằng, H.Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Đây là đối tượng trốn truy nã 6 năm bị bắt khi đang thực hiện cách ly tại khu Center Way (P.Bình Ngọc, TP.Móng Cái).

Cũng theo Công an TP.Móng Cái, để tiếp tục lẩn trốn, khi vượt biên về nước, Sửu đã thay tên là Thủy. Tuy nhiên, qua theo dõi hồ sơ, lập danh sách các đối tượng phát sinh Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện Sửu từng có quyết định bị truy nã từ năm 2014 của Công an tỉnh Tuyên Quang về tội danh chứa mại dâm.

Trước đó, ngày 22.10, cũng tại khu cách ly Center Way, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng truy nã sau 13 năm lẩn trốn là Vũ Thị Hồng Liên (27 tuổi, trú tại P.Niệm Nghĩa, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng). Liên bị truy nã từ năm 2007 về tội danh môi giới mại dâm.