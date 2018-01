Ngày 9.1, lực lượng công an bắt quả tang nhân viên DNTN Vạn Nguyên 2 (số 310H/9 Hoàng Quốc Việt, P.An Bình, Q.Ninh Kiều; do bà Nguyễn Thị Tư, 64 tuổi làm chủ, ủy quyền cho con trai là Nguyễn Văn Trung quản lý, điều hành) đang bơm dung môi Solmix từ xe bồn BS 65C-035.44 sang xe bồn BS 65M-2963 tại kho của DN này (ảnh).

Tại thời điểm bị bắt quả tang, trên xe bồn 65C-035.44 chứa 6.000 lít dung môi Solmix, xe bồn 65M-2963 chứa 3.000 lít dung môi Solmix và 3.000 lít xăng A95. Ông Nguyễn Văn Trung không xuất trình được hóa đơn chứng từ về nguồn gốc số hàng hóa trên, nên bị PC46 niêm phong toàn bộ.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 5 thùng chứng từ, sổ sách liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN, 1 thùng hóa chất màu (vàng, xanh, đỏ) dùng trong công nghiệp. Tiếp tục khám xét DNTN Vạn Nguyên tại TT.Phong Điền (H.Phong Điền, Cần Thơ) do ông Nguyễn Văn Nguyện (cha ông Trung làm chủ), lực lượng công an phát hiện hàng ngàn lít xăng dầu không có hóa đơn chứng từ. Từ lời khai của ông Nguyện, PC46 tiếp tục khám xét DNTN xăng dầu Khải Hà (TT.Phong Điền, do ông Đồng Văn Khải làm chủ), phát hiện 5 bồn chứa với hàng chục ngàn lít xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Dung môi Solmix là chất dùng trong công nghiệp, giá chỉ 11.000 đồng/lít nên hiện nay nhiều DN xăng dầu pha chất Solmix vào xăng A92. Nếu xăng bị pha chế với dung môi sẽ làm trương nở các chi tiết động cơ làm bằng vật liệu cao su, vật liệu tổng hợp như các đường ống, gioăng... làm trục trặc động cơ. Khi bị trương nở, khớp nối bị tuột, lỏng ra thì xăng dễ bị rò rỉ ra ngoài. Trong môi trường động cơ hoạt động, chuyển động với nhiệt độ cao, nhiên liệu rò rỉ ra ngoài thì cháy nổ là khó tránh khỏi.

Mai Trâm