Trưa 13.1, Phòng 5 thuộc Cục Cảnh sát môi trường (C49), Bộ Công an đã phối hợp với Tổng cục Thuỷ sản, Bộ NN - PTNT; Thanh tra Sở NN - PTNT tỉnh Trà Vinh, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm tra, phát hiện tại một kho hàng ở thị trấn Định An (H.Trà Cú, Trà Vinh) trữ 1.440 can (loại 5 lít/can) sản phẩm Bồ đề 688-A (dùng xử lý ao nuôi thủy, hải sản).

Cơ quan chức năng xác định sản phẩm này do một công ty có trụ sở tại Q.7 (TP.HCM) sản xuất, nhưng chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Nhãn mác gắn trên các sản phẩm này ghi nguồn gốc của “Liên doanh Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao - Công ty Bạch Đằng, Bộ Công an".

Cùng thời điểm, đoàn thanh tra liên ngành cũng thu giữ thêm hơn 6.000 can Bồ đề 688-A tại ấp Chợ, xã Tập Sơn, H.Trà Cú.

Trước đó, qua điều tra xác minh, ngày 12.1, Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra, phát hiện 1.196 can sản phẩm Bồ đề 688-A tại một đại lý kinh doanh thức ăn, thuốc thuỷ sản ở xã Long Khánh, H.Duyên Hải (Trà Vinh).

Ngày 11.1, đoàn liên ngành cũng phát hiện tại một đại lý kinh doanh thức ăn và thuốc thủy sản ở xã An Thới Đông (H.Cần Giờ, TP.HCM) 104 can sản phẩm Bồ đề 688-A.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao đã mạo danh liên kết với Công ty Bạch Đằng, Bộ Công an để tiêu thụ sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành.

Phía Công ty Bạch Đằng cũng khẳng định: “Công ty Bạch Đằng không liên doanh, liên kết với Công ty CP nghiệp công nghệ cao để sản xuất các mặt hàng vật tư nông nghiệp nói chung, các sản phẩm phân bón, chất xử lý ao nuôi thuỷ sản nói riêng và đặc biệt là sản phẩm Bồ đề 688".

Trung tá Nguyễn Xuân Thành, Phó trưởng Phòng 5 (C49), nhận định: “Vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành vi gian lận thương mại trong hoạt sản xuất kinh doanh".

Trung tá Thành khuyến cáo người dân đã, đang sử dụng sản phẩm Bồ đề 688-A cần thông báo ngay đến công an địa phương để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Đàm Huy