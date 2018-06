Phát hiện hơn 100 người có dấu hiệu tụ tập biểu tình, gây rối trật tự công cộng

[VIDEO] Giả công an với ý định kích động gây rối tại trung tâm thành phố - Video do công an cung cấp

Ngày 16.6, Công an TP.HCM cho biết các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM cùng công an nhiều quận, huyện phối hợp với các lực lượng chức năng đưa 100 người có dấu hiệu về hành vi tụ tập biểu tình, gây rối trật tự công cộng và mang theo ba lô chứa các khẩu hiệu “Phản đối luật Đặc khu”, “Phản đối luật An ninh mạng” cùng bình xịt hơi cay, dao, tuốc nơ vít... về trụ sở cơ quan chức năng để làm việc.

Ảnh: C.T.V Tang vật của các đối tượng do công an thu giữ được Ảnh: C.T.V Cơ quan công an làm việc với Thái

Trong đó, Công an TP.HCM tạm giữ Nguyễn Hùng Thái (23 tuổi, ngụ Q.1) mặc quân phục, giả công an mang theo 1 còng số 8, 1 mũ lưỡi trai có in công an hiệu; Trần Quốc Đạt (39 tuổi), Vũ Quốc Huy (39 tuổi) cùng ngụ Q.Gò Vấp, mặc áo khoác có in công an hiệu và dòng chữ CATP.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ.