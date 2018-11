Phát hiện một thi thể dưới mương nước

Theo đó, người dân địa phương khi đi câu cá thì phát hiện một thi thể nam giới, nên vội báo cơ quan chức năng. Trong sáng 9.11, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thanh niên trên.

Có mặt tại hiện trường, ông Dương Trường Nhơn (ngụ ấp 6, thị trấn Thới Bình) xác nhận nạn nhân là Dương Quang Tr. (25 tuổi), con trai ông Nhơn.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 7.11, người dân phát hiện chiếc xe máy mang BS 69D1 - 273.52 đã bị hư hỏng nằm cạnh bờ vuông tôm của người dân trên địa bàn khóm 3 (thị trấn Thới Bình) nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng người dân mò tìm nạn nhân, nhưng không tìm thấy. Khi tiến hành xác minh chủ nhân chiếc xe máy, công an ghi nhận thông tin ông Dương Trường Nhơn khẳng định chiếc xe máy là do con trai ông điều khiển lúc đi lấy tiền nợ từ 15 giờ ngày 6.11

Thi thể anh Tr. được phát hiện cách hiện trường chiếc xe máy nằm khoảng 500 mét. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.