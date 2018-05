Phát hiện nhiều mua bán, vận chuyển dầu 'lậu' trên biển

Ngày 18.5, tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 84 hải lý, Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu cá biển kiểm soát BV 96888 TS do ông Võ Hữu Lộc (ngụ TP.Vũng Tàu) làm thuyền trưởng, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tàu cá đang vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO. Thuyền trưởng tàu cá đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số dầu trên.

Cùng thời điểm trên, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Đồn biên phòng Côn Đảo bắt quả tang tàu cá biển kiểm soát BT 99879 TS do ông Lượng Văn Trọng (44 tuổi) làm chủ đang sang mạn dầu DO trái phép cho tàu cá biển kiểm soát BT 95552 TS do ông Trần Văn Bùi (49 tuổi, cùng ngụ Bến Tre) làm thuyền trưởng khoảng 1.000 lít dầu DO tại vùng biển Côn Đảo.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện trên tàu BT 99879 TS có chứa 28.000 lít dầu DO và trên tàu BT 95552 TS chứa 16.000 lít dầu DO. Đại diện hai tàu cá trên đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu DO nói trên.

Trước đó, trong 2 ngày (6 và 8.5), trên vùng biển Côn Đảo, tổ công tác Hải đội 3 Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã kiểm tra và phát hiện tàu cá biển kiểm soát TG 94767 TS đang vận chuyển khoảng 70.000 lít dầu DO và tàu cá biển kiểm soát TG 90659 TS đang vận chuyển khoảng 40.000 lít dầu DO. Thuyền trưởng 2 tàu đều không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số dầu trên. Những vụ phát hiện trên hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý về hành vi mua bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Một trinh sát Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu cho biết, các tàu cá mua bán dầu trên biển nhằm giảm chi phí mỗi khi vào bờ lấy nhiên liệu. Đa phần dầu DO này là hàng hóa trôi nổi, bán rẻ hơn trong trong bờ. “Nhiều tàu cá chỉ đổ vài ngàn lít dầu ở trong bờ để ra ngoài biển. Sau đó thì liên lạc với các tàu bán dầu DO không có nguồn gốc, chứng từ để mua lại với giả rẻ hơn nhằm tiết kiệm chi phí. Khi biển động thì các tàu bán dầu vào gần bờ tránh. Biển êm thì đi ra xa hơn để bán dầu nhằm tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng”, trinh sát này cho hay.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 21.5, một lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong thời gian qua trên vùng biển Côn Đảo xảy ra tình trạng các tàu cá mua bán, vận chuyển dầu DO trái phép khá nhộn nhịp. Trước thực trạng này, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tổ chức các phương án đấu tranh, phòng chống và bắt giữ được nhiều tàu cá vi phạm.