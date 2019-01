Phát hiện nhiều tài xế dương tính ma túy

Sau 2 giờ kiểm tra (từ 8 - 10 giờ), tổ công tác đã kiểm tra 23 trường hợp, phát hiện 2 tài xế container, gồm: L.Đ.P (30 tuổi, ngụ TX.Dĩ An, Bình Dương) và N.G.Q (28 tuổi, quê Nghệ An) dương tính với chất ma túy. Trên xe tài xế P., công an phát hiện một gậy ba trắc (dạng công cụ hỗ trợ). Cả hai tài xế này được đưa về trụ sở Công an P.Cát Lái để lập hồ sơ xử lý.

Trung tá Chu Thành Hưng (Trưởng công an P.Cát Lái, Q.2) cho biết tài xế nào bị phát hiện dương tính ma túy sẽ được công an phường xác minh lý lịch. Nếu tài xế có nơi cư trú ổn định sẽ phạt hành chính và bàn giao cho gia đình quản lý. Tài xế nào không xác minh được nơi ở sẽ làm thủ tục cho đi trường cai nghiện. Những trường hợp tài xế có kết quả dương tính với chất ma túy mà không thừa nhận thì công an sẽ đưa qua Bệnh viện Q.2 để làm xét nghiệm lại lần nữa nhằm có cơ sở xử lý.

Chiều cùng ngày, tổ công tác tiếp tục chốt chặn tại cổng B cảng Cát Lái kiểm tra 33 trường hợp, phát hiện 1 tài xế container dương tính với chất ma túy. Tổ công tác phát hiện một cây mã tấu được giấu trong ca bin một xe container khác.

Ngày 23.1, Trạm CSGT Diễn Châu (Công an Nghệ An) cho biết qua kiểm tra ngẫu nhiên các lái xe, lực lượng CSGT phối hợp lực lượng ngành y tế đã phát hiện 2 tài xế dương tính với ma túy. Sáng cùng ngày, CSGT dừng xe, kiểm tra nhanh tài xế Tô Hoài Bắc (38 tuổi, ngụ H.Anh Sơn, Nghệ An) lái xe khách giường nằm chạy tuyến cố định Nghệ An - Hà Nội, phát hiện tài xế này dương tính với ma túy.

Trước đó, chiều 22.1, CSGT cũng phát hiện tài xế Đinh Ngọc Hiếu (31 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) lái xe tải đang chạy trên QL1A dương tính với ma túy. Tài xế này khai nhận trước đó có sử dụng ma túy tổng hợp và cỏ Mỹ.