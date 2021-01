Phát hiện ổ nhóm sản xuất rượu 12 con giáp giả xuất xứ từ Nga

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an vừa chủ trì phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường TP.Hà Nội và Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) triệt phá cơ sở sang chiết và đóng hộp, dán nhãn các loại rượu do nước ngoài sản xuất tại địa chỉ LK-U13 Khu đô thị mới Dương Nội (P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông).