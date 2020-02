Phát hiện thịt heo 'bẩn' từ Long An đưa về TP.HCM tiêu thụ

Ngày 11.2, Phó trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM (BQL) Lê Minh Hải, cho biết đơn vị vừa phát hiện hai lô hàng với 140 kg thịt heo không đảm bảo an toàn thực phẩm đưa vào chợ Hóc Môn và Bình Điền.

BQL đi kiểm tra hai chợ đầu mối trên, phát hiện một số quầy thịt có màu đỏ sậm, các hạch sung huyết, mỡ màu hồng nhạt. Cơ tái trắng, dùng tay ấn vào cơ không còn độ đàn hồi, xuất huyết nặng, quày thịt có mùi hôi, biến đổi màu sắc, mùi vị. Dấu kiểm soát giết mổ mờ không đọc được , không đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh sản phẩm động vật.

Qua kiểm tra hồ sơ và truy xuất nguồn gốc, BQL ghi nhận có Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, xuất phát từ Cơ sở giết mổ (CSGM) trên địa bàn tỉnh Long An

Theo đó, lô hàng 120 kg thịt heo xuất phát từ cơ sở giết mổ Long Hiệp (địa chỉ: Ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, Long An) và một lô hàng 20 kg từ cơ sở giết mổ Nguyễn Hữu Ân (địa chỉ: xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An). Chi cục Chăn nuôi Thú ý và Thủy sản Long An là cơ quan cấp Giấy chứng nhận kinh doanh sản phẩm động vật cho hai cơ sở này.