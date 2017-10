Trưa 17.10, công an tỉnh Bến Tre phối hợp Viện kỹ thuật hình sự phía Nam, Bộ Công an vẫn phong tỏa hiện trường phục vụ công an điều tra về xác chết được phát hiện tại vườn cây ăn trái của ông Thành.

Ông Nguyễn Văn Thành cho biết chiều 16.10, trong lúc thăm vườn đã phát hiện bộ xương nghi bị đốt , xung quanh cây cỏ cũng bị đốt nên truy hô.

“Vườn tạp nên thỉnh thoảng tôi mới ra thăm vườn. Gần đây tôi ngửi có mùi tanh rất lạ từ phía cuối vườn nên đến xem thì thấy xác chỉ còn trơ xương, các bộ phận xương cũng rời nhau hết, rất khủng khiếp”, ông Thành kể lại trong sợ hãi.

Đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre, cho biết hiện chưa xác định được danh tính nạn nhân. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Đồng Nai: Phát hiện thi thể dưới mương nước mé lô cao su Khoảng 8 giờ 10 ngày 17.10, người đi đường phát hiện một thi thể nam giới khoảng 60 tuổi, mặc quần áo màu nâu nằm dưới mương nước thuộc ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung, H.Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai nên điện báo cho công an xã Quang Trung. Vì trên thi thể không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định danh tính của nạn nhân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Trung Nguyên

