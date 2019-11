Phát hiện xe Lexus mang biển số xanh 80B nghi giả mạo xe Báo Thanh Tra

Ngày 22.11, Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết đang lập hồ sơ , xác minh chiếc xe Lexus mang biển số xanh 80B - 4623 nghi ngờ giả mạo biển số xe của Báo Thanh Tra.

Xe Lexus nghi mang biển số xe giả Ảnh: CT

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Báo Thanh Tra cho biết cơ quan này đang sử dụng ô tô hiệu Ford mang biển số xanh 80B - 4623 từ năm 2008 và có giấy tờ hợp pháp.

Chiều 21.11, cán bộ Báo Thanh Tra vô tình phát hiện ô tô hiệu Lexus mang biển số 80B - 4623 đậu trên đường Tú Xương (P.7, Q.3) nên đã trình báo công an địa phương. Công an P.7 phối hợp với Đội CSGT (thuộc Công an Q.3) có mặt tại hiện trường và kéo chiếc xe hiệu Lexus về làm việc.

Xe Ford mang biển số xanh 80B - 4623 của Báo Thanh Tra Ảnh: CTV

Bên trong xe Lexus có 1 phiếu ghi “Phí đường bộ toàn quốc năm 2019”, biển kiểm soát 80B - 4623; 1 bìa giấy kẹp tài liệu đề “ Bên trong xe Lexus có 1 phiếu ghi “Phí đường bộ toàn quốc năm 2019”, biển kiểm soát 80B - 4623; 1 bìa giấy kẹp tài liệu đề “ Công an TP Hồ Chí Minh - Phòng An ninh kinh tế”. Phía sau xe có 1 mũ kẹp của lực lượng an ninh, công an nhân dân.

“Chúng tôi khẳng định xe Lexus mang biển số xanh 80B - 4623 là giả mạo biển số xe của cơ quan Báo Thanh Tra”, một lãnh đạo Báo Thanh Tra cho biết thêm. Theo lãnh đạo này, hiện nay Báo Thanh Tra đã cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh biển số xanh 80B - 4623 được cấp hợp pháp cho xe Ford đến Công an Q.3.