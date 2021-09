Phạt hơn 100 triệu đồng quán karaoke và 40 khách đến hát

Tối 21.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa lập biên bản xử phạt hành chính 1 cơ sở kinh doanh karaoke và 40 khách hát vì vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Theo vị lãnh đạo Công an H.Việt Yên, địa phương này đang áp dụng Chỉ thị 11 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tình hình mới, các quán karaoke, bar, xông hơi,… buộc dừng hoạt động, tuy nhiên, quán karaoke Milano tại thôn Núi Hiểu (xã Quang Châu, H.Việt Yên) do N.V.H (33 tuổi, trú xã Quang Châu) làm chủ vẫn lén lút hoạt động.

Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 ngày 20.9, Công an H.Việt Yên kiểm tra hành chính quán karaoke Milano và phát hiện 7 phòng hát vẫn đang hoạt động. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có 40 khách đang hát.

Trong ngày 21.9, Công an H.Việt Yên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ quán karaoke Milano 7,5 triệu đồng về hành vi “hoạt động kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về trật tự”, quy định tại điểm a, khoản 3, điều 11, Nghị định 167; và 15 triệu đồng về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ kinh doanh dịch vụ”, quy định tại điểm c, khoản 3, điều 12, Nghị định 117.