Phạt nguội ô tô đậu ‘chùa’ lòng đường

[VIDEO] Phản ứng của tài xế khi mức phí đậu xe ở TP.HCM quá “chát”

Hôm qua (8.8), sau khi Thanh Niên ngày 5.8 phản ánh những bất cập trong việc tổ chức thu phí đậu ô tô dưới lòng đường, theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở GTVT đã chủ trì cuộc họp với Công an TP, UBND Q.1, Q.3, Q.10 (địa bàn có 23 tuyến đường đầu tiên thu phí đậu xe từ 1.8 - PV) và các sở ngành liên quan bàn biện pháp tháo gỡ.

Nhiều xe đậu chây ì, không nộp phí

Trong khi các đại biểu họp tìm biện pháp, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tình trạng đậu bát nháo và chây ì trả phí vẫn nhan nhản trên nhiều tuyến đường tổ chức thu phí đậu ô tô dưới lòng đường.

ẢNH: TIỂU THIÊN Phiếu nhắc nhở vi phạm kẹp ở cửa ô tô đậu trên đường Cao Thắng, Q.10



[VIDEO] Tăng phí đậu xe ở TP.HCM

Trên đường Tản Đà, P.11 (Q.5), PV Thanh Niên ghi nhận hàng loạt ô tô đậu kín hai bên đường. Một số xe mới vào đậu bị nhân viên thu phí phát hiện thì chấp nhận đóng phí, trong khi hầu hết xe đậu trước lúc nhân viên thu phí tới, tài xế đều đóng cửa bỏ đi nơi khác. Thậm chí, có người mắc võng nằm cạnh xe, nhưng khi nhân viên thu phí đến hỏi thì làm “lơ”, không nhận đó là xe của mình. Nhân viên thu phí đành phải liên tục in phiếu nhắc nhở vi phạm kẹp cùng tờ hướng dẫn cài đặt ứng dụng My Parking (phần mềm thanh toán phí qua điện thoại thông minh) vào cửa xe, trước cần gạt nước, đồng thời chụp hình xe làm bằng chứng vi phạm. Một nhân viên thu phí than phiền: “Xe đậu nhiều vậy nhưng rất ít người chịu đóng phí. Có người chỉ đóng phí đậu xe một giờ đầu rồi đi vào bệnh viện mấy tiếng đồng hồ. Việc thu tiền đậu xe mấy tiếng sau rất khó khăn và hầu như không thu được”.

tin liên quan Hết thời ô tô đậu 'chùa' lòng đường Trên đường Cao Thắng (P.12, Q.10) cũng có hàng loạt ô tô đậu ở đoạn đường phải nộp phí và tài xế đóng cửa bỏ đi hết. Khi nhân viên thu phí in phiếu nhắc nhở vi phạm kẹp vào cửa xe thì một số người mới xuất hiện đóng phí. “Những ngày đầu chúng tôi nhắc nhở là chính, chứ chưa xử lý hay cẩu xe trường hợp nào cả”, một nhân viên thu phí nói. Trên đường Cao Thắng (P.12, Q.10) cũng có hàng loạt ô tô đậu ở đoạn đường phải nộp phí và tài xế đóng cửa bỏ đi hết. Khi nhân viên thu phí in phiếu nhắc nhở vi phạm kẹp vào cửa xe thì một số người mới xuất hiện đóng phí. “Những ngày đầu chúng tôi nhắc nhở là chính, chứ chưa xử lý hay cẩu xe trường hợp nào cả”, một nhân viên thu phí nói.

Tương tự, đường Huyền Trân Công Chúa (Q.1) tình trạng xe đậu bát nháo không theo ô vạch kẻ trên lòng đường cũng diễn ra. Ông Lê Công Phước, nhân viên thu phí ở đường Huyền Trân Công Chúa, phân trần: “Mấy hôm nay xe người ta đậu nhiều nhưng chỉ một số ít chấp nhận đóng phí. Nhiều người đậu rất lâu, đến khi chúng tôi tới thu phí thì họ không chịu nộp và lái xe bỏ đi luôn”.

Cẩu xe, phạt nặng

Theo ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT), cuộc họp đã thống nhất để giải quyết những khó khăn của tài xế, chủ xe trong việc cài đặt ứng dụng My Parking, sẽ tăng cường nhân viên của Viettel (đơn vị đang triển khai công nghệ thu phí tự động) đến trực hướng dẫn cụ thể. Việc kết nối tổng đài 1008 để thanh toán tiền phí đậu xe qua tin nhắn đối với mạng Vinaphone, MobiFone... vẫn tiếp tục thực hiện.

Về xử lý vấn nạn ô tô đậu “chùa”, ông Đường nói: “Trong tháng đầu tiên thực hiện quy định mới, chủ yếu là tuyên truyền, vận động để tài xế, chủ xe làm quen, nâng cao ý thức chấp hành. Bắt đầu từ 1.9 tới, sẽ tăng cường ghi hình phạt nguội đậu xe không đúng nơi quy định. Đối với ô tô cố tình “né” mà chạy vào dừng, đậu ở các tuyến đường khác đã có biển cấm dừng, cấm đậu, thanh tra giao thông, CSGT sẽ xử phạt theo luật Giao thông đường bộ, với mức phạt cao nhất 1,2 triệu đồng/lần vi phạm”. Trong khi đó, ông Trần Quốc Khánh, Chánh thanh tra Sở GTVT, cho biết Sở đang tiến hành lắp đặt màn hình tại trụ sở lực lượng thanh tra giao thông để tiếp nhận hình ảnh xe vi phạm, trong đó có xe đậu vi phạm ở các tuyến đường thu phí để làm căn cứ phạt nguội.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1, trong 23 tuyến đường đầu tiên có thu phí, trên địa bàn Q.1 có 13 tuyến. “Sau thời gian tuyên truyền, vận động, nếu chủ xe vẫn cố tình vi phạm, lực lượng chức năng của quận sẽ cẩu phương tiện vi phạm về trụ sở để xử lý. Ngoài mức phạt theo luật, chủ phương tiện bị cẩu xe phải chịu chi phí cẩu xe với mức thấp nhất 700.000 đồng/lần”, ông Hải khẳng định.