Phạt tù nhân viên quán bar bắt người đòi tiền chuộc

Ngày 15.2, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Bành Quốc Đỉnh (27 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, H.Thới Bình, Cà Mau - nhân viên quán bar ở TP.Cà Mau) cùng đồng phạm về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản", tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND TP.Cà Mau đã tuyên trước đó.

Hai đồng phạm của Bành Quốc Đỉnh gồm: Võ Thanh Long (26 tuổi, ngụ P. 9, TP.Cà Mau) và Võ Hoàng Duy (27 tuổi, ngụ xã Tân Dân, H.Đầm Dơi, Cà Mau).

Ở phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.Cà Mau tuyên phạt bị cáo Bành Quốc Đỉnh 1 năm tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và 2 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Tuyên phạt bị cáo Duy 9 tháng tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và bị cáo Long 1 năm 6 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, vào tháng 3.2018, Tô Đăng Khoa (20, ngụ xã Tân Trung, H.Đầm Dơi) do có quen biết trước đó, nên nhờ Bành Quốc Đỉnh xin Công an H.Thới Bình bỏ qua lỗi vi phạm giao thông của Khoa.

Từ đó, Bành Quốc Đỉnh đặt ra yêu cầu phải gửi tiền và một tiệc nhậu để lo chi phí cho việc xin xe khoảng 5 triệu đồng, và được Khoa đồng ý. Khoảng 10 ngày sau khi Đỉnh giúp xong việc, thì Khoa đưa cho Đỉnh 2 triệu đồng để “đền ơn”.

Tuy nhiên, thời gian sau đó, Bành Quốc Đỉnh đi nhậu với một số người bạn và lấy hóa đơn tiền nhậu đem về cho Khoa với số tiền hơn 4,8 triệu đồng. Do nhiều lần không liên lạc được với Khoa nên khoảng 18 giờ ngày 31.3.2018, Đỉnh rủ Duy qua P. 8 (TP.Cà Mau) để bắt Khoa "trả nợ", thì Duy đồng ý. Đỉnh điều khiển xe máy chở Duy đến phòng trọ của Khoa. Tại đây, Duy ở ngoài đợi, còn Đỉnh thì xông vào phòng rồi dùng tay đánh vào mặt, và yêu cầu Khoa lên xe về phòng trọ của Duy ở P.6 (TP.Cà Mau), đồng thời bắt Khoa phải gọi về cho gia đình mang tiền đến trả cho Đỉnh.

Vì quá sợ Bành Quốc Đỉnh đánh và biết không thể bỏ trốn, Khoa dùng điện thoại gọi cho người thân mang tiền đến để đưa cho Đỉnh. Đến khoảng 21 giờ 40 cùng ngày (31.3.2018), người nhà Khoa mang tiền đến vừa giao cho Đỉnh, thì bị công an bắt quả tang cùng tang vật.

Liên quan đến vụ tự ý thả xe vi phạm, trước đó, Công an H.Thới Bình (Cà Mau) đã triển khai quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau về việc điều động thượng úy Đặng Hữu Nghị, Phó trưởng Công an thị trấn Thới Bình, về nhận nhiệm vụ tại đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (thuộc Công an H.Thới Bình).