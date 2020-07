Phi công người Anh xuất viện: Bình an nhé !

Câu chuyện phi công người Anh là một câu chuyện sẽ giúp quảng bá hình ảnh đất nước VN hiếu khách, thân thiện, bác ái. Ngo Vo

BĐ Cường Trịnh nhận xét: “Việt Nam đã làm tất cả để hôm nay ông bình an trở về quê nhà. Nơi đây luôn là quê hương thứ hai của ông, nơi thật sự hồi sinh. Chúc ông mạnh khỏe, may mắn”. Tán thành, BĐ Viet Anh Nguyen cũng nhắn nhủ đến phi công người Anh: “Việt Nam là nơi bạn sinh ra lần thứ 2. Chúc bạn về với gia đình khỏe mạnh và bình an sau một chuyến bay dài”, đồng thời không quên “chúc cho tình hữu nghị giữa Vương quốc Anh và Việt Nam ngày càng phát triển”. Nhiều BĐ cho biết sẽ dõi theo và chúc ông khỏe, bình an, may mắn...