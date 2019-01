Phó chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam tử vong tại trụ sở, trên người có thương tích

Chiều 10.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam cho biết đơn vị này đang điều tra nguyên nhân khiến ông Phan Tấn Nghị (57 tuổi, ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), Phó chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam, tử vong

ẢNH: MẠNH CƯỜNG Công an khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ Phó chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam tử vong tại trụ sở

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13 giờ 10 phút cùng ngày (10.1), một bảo vệ phát hiện ông Phan Tấn Nghị nằm bất tỉnh ngay hành lang của khu nhà tập thể của cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Ngay sau đó, bảo vệ này đã hô hoán mọi người đưa ông Nghị đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên ông Nghị đã tử vong.

“Chưa biết ông Nghị tử vong do bệnh lý hay do nguyên nhân nào khác. Khi ông Nghị đưa đến bệnh viện thì có một số thương tích nhẹ trên người. Những vết thương này là do tự té ngã hay do nguyên nhân khách thì cần phải điều tra. Hiện đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân”, một cán bộ công an cho biết.