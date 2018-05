tin liên quan Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ phủ nhận thông tin ‘mua dâm’

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, khoảng 23 giờ ngày 24.5, Đội phòng chống mại dâm và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM - CATP) phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của UBND Q.1 kiểm tra hành chính khách sạn Mường Thanh Sài Gòn Center (số 8A Mạc Đĩnh Chi, P.Bến Nghé, Q.1), phát hiện ông Nguyễn Xuân Gụ , Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) phụ trách truyền thông - đang ở cùng phòng khách sạn với chị H.N.N.Th (24 tuổi, ngụ H.Củ Chi).

Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp xác định, ông Gụ sử dụng giấy tờ tùy thân đăng ký lưu trú phòng ở khách sạn; còn chị Th. không đăng ký lưu trú. Thời điểm kiểm tra, khách sạn chưa ghi nhận thông tin của 2 vị khách trên vào sổ đăng ký lưu trú.

“Cơ quan chức năng phát hiện tờ khai đăng ký nhận phòng ghi tên Nguyễn Xuân Gụ vào lúc 9 giờ 45 ngày 24.5 nhưng nhân viên khách sạn chưa ghi thông tin ông Gụ và cô gái ở chung phòng vào sổ đăng ký lưu trú của khách sạn. Lúc công an kiểm tra phòng, hai người đang ngủ, phải đánh thức dậy. Do cô gái không mang theo giấy tờ tùy thân nên chúng tôi chỉ ghi nhận tên tuổi, nơi cư ngụ để lập biên bản hồ sơ vụ việc. Sau đó, công an mời hai người này về trụ sở công an làm việc”, một cán bộ của lực lượng phối hợp cho hay.

Về vụ việc này, một cán bộ của Công an TP.HCM xác nhận có vụ việc nói trên nhưng cho rằng đây chỉ là kiểm tra hành chính bình thường. “Vụ việc trên có liên quan đến đường dây mua bán dâm?”, PV hỏi thì vị cán bộ này từ chối trả lời. PV Thanh Niên liên lạc với đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của CATP thì ông nói chưa nắm vụ việc này; sẽ cho kiểm tra lại.

Chiều 25.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Gụ phủ nhận thông tin ông mua dâm. “Sơ sót của tôi là không đăng ký tạm trú, tạm vắng tại quầy lễ tân khách sạn cho người phụ nữ đi cùng”, ông Gụ nói.

Cùng ngày, ông Dương Vũ Lâm, Trưởng đại diện Văn phòng VFF khu vực phía nam, cho biết: “Tôi và một số cán bộ khác của VFF được Chủ tịch VFF cử đi đón anh Gụ về. Vì anh Gụ khai báo với công an là đang giữ chức Phó chủ tịch VFF nên tôi đã đại diện VFF để xác nhận điều đó là đúng. Anh Gụ chỉ vi phạm hành chính vì vào ở khách sạn mà không đăng ký nhân vật nữ với khách sạn. Lãnh đạo PC45 cũng chỉ yêu cầu xác nhận chức vụ của anh Gụ và họ thông báo về một số vấn đề. Tôi nghĩ rằng, đây có lẽ chỉ là tình yêu đẹp thôi chứ không phải mua bán dâm gì hết. Chúng tôi làm thủ tục xong thì về, anh Gụ ở lại phòng để về sau. Những thông tin chính thức và cụ thể về vụ việc sẽ được anh Nguyễn Nam Hùng, Trưởng ban Kiểm tra VFF, báo cáo lại với thường trực VFF”.

Ông Nguyễn Nam Hùng nói: “Tôi không đến làm việc tại cơ quan công an nên toàn bộ hồ sơ và biên bản có liên quan đến vụ việc sẽ tiếp nhận từ anh Dương Vũ Lâm. Tôi sẽ xem kỹ hồ sơ này rồi mới báo cáo lãnh đạo VFF và có ý kiến của mình về vấn đề này”.

Một lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cho hay Bộ chưa có ý kiến cuối cùng về sự việc vì còn đợi kết luận chính thức từ cơ quan công an (thông qua báo cáo từ VFF), nhưng ông Gụ cũng nên cân nhắc có nên ra tranh cử chức danh Phó chủ tịch VFF tại Đại hội khóa 8 sắp tới hay không.