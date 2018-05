Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện dọa bắn công an xã

Chiều 23.5, Công an, Viện KSND H.Lệ Thủy, Phòng TN-MT, Phòng Nội vụ và UBND xã Hồng Thủy đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc liên quan đến ông Hoàng Văn Vương, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất H.Quảng Ninh.

Theo tường trình của ông Nguyễn Văn Duy, Phó trưởng Công an xã Hồng Thủy, sáng 20.5, khi nhận được tin báo có người khai thác cát trái phép tại khu vực thuộc địa phận xã Hồng Thủy và được sự điều động của Chủ tịch UBND xã, Ban Công an xã gồm ông Duy, 2 công an viên là Võ Văn Thanh và Lê Công Tỵ phối hợp với Ban Địa chính xã (có ông Nguyễn Công Bằng) đến địa điểm nói trên để kiểm tra tình hình.

Khi lực lượng xã Hồng Thủy đến hiện trường thì thấy ông Vương đang chỉ đạo xúc cát lên xe để vận chuyển đi nơi khác. Lúc ông Bằng và lực lượng công an đến hỏi về việc khai thác cát trái phép, ông Vương đã có lời lẽ thô tục, xúc phạm lực lượng chức năng.

Ảnh: C.T.V Xe máy xúc cát được cho là trái phép tại địa phận xã Hồng Thủy

Bị quay phim, ông Vương lao vào giật máy quay và đòi đánh ông Tỵ nhưng được can ngăn kịp thời. Ông Vương gọi điện bảo đem dao và 2 khẩu súng trong nhà ra để bắn lực lượng xã Hồng Thủy.

Sau đó, ông Vương lên ô tô 4 chỗ biển số 73A-057.32 lao tới đòi cán lực lượng chức năng xã Hồng Thủy. Lúc này, ông Hoàng Văn Lịnh (bố của ông Vương) chạy xe máy ra hiện trường, khi nghe ông Vương bảo quay xe vào nhà lấy súng và dao ra thì ông Lịnh quay xe vào và một lúc sau quay ra cùng với Hoàng Văn Trãi (ở xã Gia Ninh, H.Quảng Ninh; anh trai của ông Vương) và Hoàng Thái Nguyễn (con trai ông Trãi). Những người này cầm theo 1 con dao, 2 cái chĩa 3 chấu bằng sắt dài. Ông Lịnh chỉ đạo Trãi và Nguyễn cầm chĩa cùng lao vào đâm ông Duy nhưng ông Duy né được, chỉ bị đụng nhẹ ngoài da.

Sau đó, ông Nguyễn Ánh Ngọc, Trưởng Công an xã Hồng Thủy và một số công an viên có mặt hỗ trợ. Ông Trãi và Nguyễn đòi đâm ông Ngọc và ông này rút súng bắn chỉ thiên; ông Trãi và Nguyễn lên xe máy bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an H.Lệ Thủy đã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ.

Chiều 23.5, tại trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất của H.Quảng Ninh, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Vương nói, lúc đó lời qua tiếng lại, ông non nớt, nóng nảy nên có bức xúc. Ông đã biết sai, vì nóng giận, lần đầu tiên sai nên cho ông cơ hội sửa sai.

Hiện Công an H.Lệ Thủy đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.