Phó thủ tướng phê bình chủ tịch 14 tỉnh để tai nạn giao thông tăng cao

Sáng 1.7, Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác đảm bảo ATGT 6 tháng đầu năm 2020.

Tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, cho biết 6 tháng đầu năm 2020, cả nước xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông , làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người.

So với 6 tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giảm 1.595 vụ (giảm 19,02%), số người chết giảm 568 người (giảm 14,91%), số người bị thương giảm 1.419 người (giảm 22,32%).

“Có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, có 14 địa phương số người chết do tai nạn vẫn tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước”, ông Hùng cho biết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương một số bộ, ngành, địa phương đã thực hiện, chỉ đạo tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT trong 6 tháng qua. Phó thủ tướng cũng nhắc nhở, phê bình 14 địa phương để tai nạn tăng cao, đặc biệt có 8 địa phương có người chết vì tai nạn cao hơn 15% so với năm ngoái, gồm: Ninh Thuận , Hòa Bình, Bạc Liêu, Kon Tum, Bến Tre, Phú Yên, An Giang và Đắk Nông.

“Tôi yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh này phải xem xét và thực sự sâu sát hơn trong công tác điều hành, chỉ đạo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong 6 tháng cuối năm, phải có giải pháp kiềm chế, ngăn chặn gia tăng tai nạn giao thông hiệu quả”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng đánh giá Nghị định 100/NĐ-CP và Nghị định 10/NĐ-CP đã phát huy được vai trò, việc kiên quyết xử lý đối với các lái xe vi phạm nên vi phạm về nồng độ cồn của người tham gia giao thông giảm mạnh, mức xử phạt đã đủ sức răn đe, lái xe đã biết sợ.

