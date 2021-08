Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị An Giang quyết liệt tầm soát F0 cộng đồng

Chiều 8.8, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam , Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại buổi tiếp Đoàn công tác của Phó thủ tưởng Vũ Đức Đam

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, cho biết từ ngày 15.4 đến nay, An Giang ghi nhận 531 ca mắc Covid-19. Tỉnh đã tổ chức 4 bệnh viện tuyến tỉnh và 10 trung tâm y tế tuyến huyện để điều trị bệnh nhân Covid-19. Qua đó, đã điều trị khỏi 184 ca. Đến nay, An Giang đã trang bị 3 hệ thống xét nghiệm PCR với năng lực xét nghiệm khoảng 1.200 mẫu đơn/ngày. Tỉnh đang chuẩn bị trang bị thêm một số hệ thống xét nghiệm PCR để tăng công suất xét nghiệm...