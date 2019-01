Phó thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, phòng ngừa các tai nạn do xe container

[VIDEO] Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn thảm khốc ở Bến Lức, Long An

Phó thủ tướng phân công Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp vào hiện trường phối hợp với UBND tỉnh Long An chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Công an tỉnh Long An điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan (đề nghị sự phối hợp của cơ quan chức năng Bộ Công an nếu cần thiết).

Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An được giao kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu xe container trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Giao Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Tổng Cục đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) tổng hợp các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới xe tải, xe container trong năm 2018, phân tích nguyên nhân, tham mưu đề xuất các giải pháp phòng ngừa.

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Long An, khoảng 15 giờ ngày 2.1, xe container biển kiểm soát 62C-043.48 chạy từ Long An đi TP.HCM đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An đã đâm nhiều phương tiện đang chờ đèn đỏ. Hậu quả, 3 người chết tại chỗ, 17 người bị thương được đưa đi cấp cứu (trong đó có nhiều người thương nặng), làm hư hỏng 21 xe máy.

[VIDEO] Nhân chứng kể lại tai nạn thảm khốc ở Bến Lức

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, khi xảy ra tai nạn, vận tốc của xe container là 45 km/giờ. Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 62C-043.48, nhãn hiệu HYUNDAI HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc, xe được kiểm định lần gần nhất ngày 30.3.2018 và có hạn kiểm định đến 29.3.2019, Chủ xe theo giấy đăng ký là Cty TNHH Thạnh Đức.