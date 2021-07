Phó trưởng công an Q.Đồ Sơn bị bắt do liên quan vụ làm sai lệch hồ sơ

Ngày 23.7, Công an TP.Hải Phòng cho biết CQĐT Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với trung tá Phạm Quang Tuấn, Phó trưởng công an Q.Đồ Sơn, và thượng úy Vũ Duy Thanh, cán bộ Đội QLHC về TTXH Công an Q.Đồ Sơn, để điều tra về tội “làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Trong đó, trung tá Tuấn bị tạm giam, riêng thượng úy Thanh được cho tại ngoại. Hai bị can này liên quan sai phạm trong giải quyết vụ việc có dấu hiệu “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại quán karaoke Hải Sơn 86 (P.Hợp Đức, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng).

Liên quan vụ án này, ngày 20.1, CQĐT Viện KSND tối cao cũng bắt tạm giam thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an Q.Đồ Sơn, để điều tra về tội danh nói trên. Đến ngày 11.5, tại trụ sở Công an Q.Đồ Sơn, Viện KSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với trung tá Đinh Đình Việt (46 tuổi, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy), thượng úy Đỗ Hữu Dũng (29 tuổi, Đội phó Đội QLHC về TTXH) và thượng úy Nguyễn Viết Công (29 tuổi, cán bộ Đội QLHC về TTXH), đều thuộc Công an Q.Đồ Sơn, để làm rõ về tội “làm sai lệch hồ sơ vụ án”.