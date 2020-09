Phó trưởng công an xã bắn nam sinh lớp 12 bị thương trước ngày khai giảng

Trưa 5.9, đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin ban đầu về vụ việc ông Vũ Anh Đức, Phó trưởng Công an xã Hoàng Nam (H.Nghĩa Hưng, Nam Định), dùng súng bắn bị thương 1 nam sinh lớp 12. Công an tỉnh đã giao Công an H.Nghĩa Hưng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ sự việc.