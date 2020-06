Phó tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái

Theo đó, đại tá Đặng Hồng Đức, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, thay cho thiếu tướng Đặng Trần Chiêu nghỉ hưu.

Tại buổi lễ, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc , Thứ trưởng Bộ Công an, đã chúc mừng Công an tỉnh Yên Bái và cá nhân đại tá Đặng Hồng Đức.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu trên cương vị mới, đại tá Đặng Hồng Đức cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy và chính quyền địa phương trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó.