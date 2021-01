Ngày 8.1, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm một số lãnh đạo cấp quận, cấp phòng trực thuộc Công an TP.HCM.

Theo đó, thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng công an quận 2 (TP.HCM) được điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an TP HCM ). Còn đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC02 được điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an TP.HCM.