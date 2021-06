Phú Quốc: Hỏa hoạn trong đêm, 2 tàu cá đang neo đậu bị cháy rụi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 26.6, một tàu cá đang neo đậu tại khu vực Cầu Sấu bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do trên tàu có nhiều ngư cụ dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng sang một tàu cá khác đang neo đậu kế bên.

Người dân trong khu vực cùng hợp sức chữa cháy; đồng thời gọi cầu cứu Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và công an địa phương. Nhận được tin báo, Vùng 5 Hải quân đã điều 2 xe cứu hỏa cùng 25 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường cùng Công an P.An Thới chữa cháy. Sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.Phú Quốc cũng đến hiện trường phối hợp chữa cháy